Парижан будут штрафовать за отсутствие маски

За появление на улице без маски жителям и гостям столицы Франции грозит штраф в 135 евро.

Новый режим вводится на многолюдных улицах, где трудно соблюдать дистанцию Dw.com

Ношение медицинских масок с 10 августа становится обязательным для всех жителей и гостей Парижа старше 11 лет. Об этом сообщило французское издание Le Figaro.

Ограничения вводятся на набережных Сены и более 100 главных улицах во всех районах.

"Это туристические районы, открытые рынки или очень коммерческие улицы, набережные Сены, канал Сен-Мартен, а также Монмартр, очень туристический", - отметил представитель мэрии Николас Нордман.

Мера также распространяется на четыре административных департамента вокруг столицы: О-де-Сен, Сене-Сен-Дени, Валь-де-Марн и Валь д'Уаз.

Новый режим вводится на многолюдных улицах, где трудно соблюдать дистанцию. В течение двух недель парижанам будут напоминать о необходимости масок, после этого начнут штрафовать на 135 евро.

"Все индикаторы показывают, что вирус снова более активно циркулирует в регионе: ежедневно около 400 человек получают положительный результат на Covid-19. Заболеваемость особенно высока среди 20-30-летних", - подчеркнул представитель мэрии Парижа.

Напомним, ранее в Париже из-за карантинных ограничений впервые с 1980 года не состоялся большой ежегодный военный парад, который проводится в рамках празднования Дня взятия Бастилии.

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