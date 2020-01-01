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В Иране произошло землетрясение

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Эпицентр землетрясения находился вблизи города Гилани-Герб. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.
В Иране регулярно происходят землетрясения из-за расположения на тектонических разломах
В Иране регулярно происходят землетрясения из-за расположения на тектонических разломах
csis.org
 
Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в провинции Керманшах на западе Ирана. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщило радио Свобода со ссылкой на иранские государственные СМИ.
 
Эпицентр землетрясения находился вблизи города Гилани-Герб. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.
 
Напомним, 28 июля в Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,5 в районе села Монастырчаны в Богородчанском районе на глубине 11 км. Интенсивность колебаний была ниже предела человеческой чувствительности.
 
Напомним, 24 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,0. Его эпицентр находился в районе села Белоусовка Сокирянского района на глубине 3 км.

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Теги: Иран, Землетрясения, инцидент, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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