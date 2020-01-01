В Иране произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения находился вблизи города Гилани-Герб. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

В Иране регулярно происходят землетрясения из-за расположения на тектонических разломах csis.org

Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в провинции Керманшах на западе Ирана. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщило радио Свобода со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Эпицентр землетрясения находился вблизи города Гилани-Герб. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

Напомним, 28 июля в Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,5 в районе села Монастырчаны в Богородчанском районе на глубине 11 км. Интенсивность колебаний была ниже предела человеческой чувствительности.

Напомним, 24 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,0. Его эпицентр находился в районе села Белоусовка Сокирянского района на глубине 3 км.

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