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ЦИК Беларуси объявил первые итоги выборов

Комментариев: 7
Глава Центризбиркома призвала проигравших выборы оппозиционных кандидатов "спокойно принять поражение".
Объявленные ЦИК результаты оказались лучше данных экзитпола для действующего президента Александра Лукашенко
Объявленные ЦИК результаты оказались лучше данных экзитпола для действующего президента Александра Лукашенко
 
Действующий глава государства Александр Лукашенко получил 82% поддержки на президентских выборах в пяти регионах Беларуси. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина в эфире телеканала СТВ. 
 
По ее данным, оппозиционерка Светлана Тихановская набрала 5% голосов. Ермошина призвала проигравших выборы оппозиционных кандидатов "спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать массы". 
 
Напомним, белорусские военные, полиция и сотрудники спецслужб постепенно перекрыли весь центральный район Минска к концу дня голосования на президентских выборах. Меры безопасности приняты на фоне призывов оппозиции к массовым протестам.
 
Как сообщалось, по первым результатам официальных экзитполов, Тихановская набрала всего 6,8% голосов. У действующего президента Александра Лукашенко 79,7%.

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Теги: Выборы, Беларусь, Лукашенко, ЦИК, Александр Лукашенко, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Брюква_и_Клюква    09.08.2020, 23:20
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Я думаю, что у Лукашенко будет 79%. Тем самым, он поддержит видимость демократии и заодно, утрет рыло Xyйлу с его жалкими 78%
Путин-Xyйло    09.08.2020, 22:56
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
нарасии и в Беларуси мнение народа не предусмотрено
nelci    09.08.2020, 23:04
Оценка:  -24
nelci
Правильно, зато у нас предусмотрено, с учетом вычета народа неправильных областей и включением правильных кандидатов.
Путин-Xyйло    09.08.2020, 23:28
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
тебе рашаботу "как всегда видней"
Колишній-східняк    09.08.2020, 22:46
Оценка:  0
Колишній-східняк
Теперь белорусы - малороссы. Мы такое позорное название не заслуживаем.
nelci    09.08.2020, 22:59
Оценка:  -26
nelci
Выбор народа надо уважать!
Скоро выборы будут в США, как они будут обзываться если победит Трамп, а если Байден?
Брюква_и_Клюква    09.08.2020, 23:18
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
А ты знаешь разницу между ними, мокша? Ну-ка огласи.
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