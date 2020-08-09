ЦИК Беларуси объявил первые итоги выборов

Глава Центризбиркома призвала проигравших выборы оппозиционных кандидатов "спокойно принять поражение".

Объявленные ЦИК результаты оказались лучше данных экзитпола для действующего президента Александра Лукашенко

Действующий глава государства Александр Лукашенко получил 82% поддержки на президентских выборах в пяти регионах Беларуси. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина в эфире телеканала СТВ.

По ее данным, оппозиционерка Светлана Тихановская набрала 5% голосов. Ермошина призвала проигравших выборы оппозиционных кандидатов "спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать массы".

Напомним, белорусские военные, полиция и сотрудники спецслужб постепенно перекрыли весь центральный район Минска к концу дня голосования на президентских выборах. Меры безопасности приняты на фоне призывов оппозиции к массовым протестам.

Как сообщалось, по первым результатам официальных экзитполов, Тихановская набрала всего 6,8% голосов. У действующего президента Александра Лукашенко 79,7%.

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