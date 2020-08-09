ЦИК Беларуси объявил первые итоги выборов
Глава Центризбиркома призвала проигравших выборы оппозиционных кандидатов "спокойно принять поражение".
Действующий глава государства Александр Лукашенко получил 82% поддержки на президентских выборах в пяти регионах Беларуси. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина в эфире телеканала СТВ.
По ее данным, оппозиционерка Светлана Тихановская набрала 5% голосов. Ермошина призвала проигравших выборы оппозиционных кандидатов "спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать массы".
Напомним, белорусские военные, полиция и сотрудники спецслужб постепенно перекрыли весь центральный район Минска к концу дня голосования на президентских выборах. Меры безопасности приняты на фоне призывов оппозиции к массовым протестам.
Как сообщалось, по первым результатам официальных экзитполов, Тихановская набрала всего 6,8% голосов. У действующего президента Александра Лукашенко 79,7%.
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