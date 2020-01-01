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Активисты штурмуют парламент Ливана

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Ситуация обострилась, идут столкновения с полицейскими, которые обстреливают активистов гранатами со слезоточивым газом.
Протестующие требуют отставки президента страны Мишеля Ауна
Протестующие требуют отставки президента страны Мишеля Ауна
1news.az
 
Участники антиправительственных протестов в Бейруте штурмуют здание ливанского парламента. Об этом в воскресенье вечером, 9 августа, сообщил телеканал 1+1.
 
 
По его словам, ситуация обострилась, идут столкновения с полицейскими, которые обстреливают активистов гранатами со слезоточивым газом. В центре города дымовая завеса от пожаров. 
 
"Центр превратился в поле боя. Протестующие штурмуют здание парламента. Они говорят о том, что президент Мишель Аун должен уйти в отставку. Они серьезно настроены. У здания горит огонь", - сообщил корреспондент телеканала с места событий.
 
Ранее сообщалось о стычках в районе, в котором находится парламент Ливана. Силовики используют слезоточивый газ и резиновые пули для разгона активистов.

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Теги: Ливан, протесты, протест, парламент, акции протеста, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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