Красный Крест направит Ливану 40 миллионов евро

Красный Крест также рассчитывает на долгосрочную поддержку своей деятельности в этой стране со стороны доноров.

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер заявил, что организация планирует в этом году выделить Ливану финансовую помощь в размере 40 миллионов евро. Об этом, в воскресенье, 9 августа сообщает ТАСС.

"Согласно нашим первым оценкам, расходы Красного Креста потребуют дополнительно до конца 2020 года 40 млн евро на цели немедленного реагирования. Однако помимо этого исключительно важна ваша поддержка в долгосрочном плане", - заявил президент МККК Петер Маурер, выступая в воскресенье на международной видеоконференции по сбору средств для Ливана.

Напомним, 4 августа в морском порту в ливанской столице прогремел мощный взрыв. По последним данным, его жертвами стали 154 человека, более пяти тысяч пострадали, десятки человек пропали без вести.

По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которая была конфискована таможней с арестованного в 2014 году судна.

В то же время, в Пентагоне не исключают целенаправленной атаки на Ливан.

Коррекспондент.net рассказывал, что взрыв в Бейруте разрушил экономику Ливана.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил проект указа президента Владимира Зеленского о предоставлении гуманитарной помощи Ливану для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута.

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