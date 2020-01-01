Протесты в Беларуси: автозак въехал в толпу протестующих

Вечером в Минске в ходе протестов начались столкновения между правоохранителями и протестующими.

В Минске автозак сбил человека на проезжей части. После того, как тот упал, к нему подбежали люди. Их стали забрасывать светошумовыми гранатами. Об этом, в воскресенье, 9 августа, сообщает Euroradio.

Сообщается, что водитель автозака, вероятно, хотел напугать людей и двигался с большой скоростью. Тогда один из протестующих прыгнул на бампер автозак. Он начал раскачиваться справа налево. Мужчина упал под колеса, его чуть не раздавили.

"Автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части. Человек упал - к нему тут же подбежали люди. Их стали забрасывать светошумовыми гранатами. 5-6 человек вынесли пострадавшего - у него серьезные травмы. Приехала скорая. Собралось много людей. Толпа выкрикивает "Убийцы!"", - пишет издание.

По предварительным данным, у пострадавшего серьезные травмы. Приехала скорая.

Протесты несогласных с результатами выборов президента Беларуси начались в воскресенье вечером в Минске. Милиция применила к людям слезоточивый газ. Начались задержания.

Напомним, белорусские военные, полиция и сотрудники спецслужб постепенно перекрыли весь центральный район Минска к концу дня голосования на президентских выборах. Меры безопасности приняты на фоне призывов оппозиции к массовым протестам.

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