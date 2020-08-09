Соперница Лукашенко будет обжаловать результаты выборов

Штаб Светланы Тихановской не доверяет данным экзит-пола. В штабе считают их непрозрачными.

Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская заявила, что ее штаб будет ждать официальных результатов выборов главы государства. Соперница Лукашенко готова обжаловать их результаты. Об этом, в воскресенье, 9 августа сообщает sputnik.by.

Соратница Тихановской Мария Колесникова сообщила, что штаб не доверяет данным экзит-пола. По собственным результатам подсчета голосов, Тихановская опережает конкурентов в три-четыре раза.

"Мы будем ждать официальных результатов и обязательно направим жалобу, чтобы отстоять свои права", - заявила Колесникова.

Также, представитель Объединенного штаба Мария Колесникова заявила, что ЦИК не справился со своей работой, у них закончились бюллетени, все желающие не смогли проголосовать, это препятствует свободного волеизъявлению народа.

"Мы считаем, что власть должна найти в себе силы признать, что большинство находится не на их стороне, и вступить в диалог с белорусским народом", - сказала Колесникова.

Ранее сообщалось, что силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие.

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