Соперница Лукашенко будет обжаловать результаты выборов
Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская заявила, что ее штаб будет ждать официальных результатов выборов главы государства. Соперница Лукашенко готова обжаловать их результаты. Об этом, в воскресенье, 9 августа сообщает sputnik.by.
Соратница Тихановской Мария Колесникова сообщила, что штаб не доверяет данным экзит-пола. По собственным результатам подсчета голосов, Тихановская опережает конкурентов в три-четыре раза.
"Мы будем ждать официальных результатов и обязательно направим жалобу, чтобы отстоять свои права", - заявила Колесникова.
Также, представитель Объединенного штаба Мария Колесникова заявила, что ЦИК не справился со своей работой, у них закончились бюллетени, все желающие не смогли проголосовать, это препятствует свободного волеизъявлению народа.
"Мы считаем, что власть должна найти в себе силы признать, что большинство находится не на их стороне, и вступить в диалог с белорусским народом", - сказала Колесникова.
Ранее сообщалось, что силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие.
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