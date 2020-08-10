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В Минске прогремели мощные взрывы

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В Беларуси начались акции протеста из-за результатов президентских выборов, на которых, по предварительной информации, с большим отрывом лидирует Александр Лукашенко.

СМИ сообщили о мощных взрывах в центре Минска на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы. После взрывов поднимается облако дыма. Об этом, в понедельник, 10 августа, сообщает РИА Новости. 

По предварительным данным, силовики применили против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты.

В настоящее время в Минске продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, которые недовольны итогами выборов президента.

На улице Веры Хоружей в Минске слышны выстрелы и взрывы гранат. Это в нескольких километрах от эпицентра протестов.

Кроме того, между митингующими и милицией продолжаются столкновения.

Ранее сообщалось, что силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие.

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Теги: Выборы, Беларусь, Лукашенко, протесты, акция, взрыв, Минск
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Источник: korrespondent.net

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