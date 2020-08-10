В Минске прогремели мощные взрывы
СМИ сообщили о мощных взрывах в центре Минска на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы. После взрывов поднимается облако дыма. Об этом, в понедельник, 10 августа, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, силовики применили против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты.
В настоящее время в Минске продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, которые недовольны итогами выборов президента.
На улице Веры Хоружей в Минске слышны выстрелы и взрывы гранат. Это в нескольких километрах от эпицентра протестов.
Кроме того, между митингующими и милицией продолжаются столкновения.
Читатели присылают видео из центра Бреста. Там стычки с ОМОНом. pic.twitter.com/AuMzAtldqM— Onliner (@OnlinerBY) August 9, 2020
Ранее сообщалось, что силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие.
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