В Минске прогремели мощные взрывы

В Беларуси начались акции протеста из-за результатов президентских выборов, на которых, по предварительной информации, с большим отрывом лидирует Александр Лукашенко.

СМИ сообщили о мощных взрывах в центре Минска на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы. После взрывов поднимается облако дыма. Об этом, в понедельник, 10 августа, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, силовики применили против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты.

В настоящее время в Минске продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, которые недовольны итогами выборов президента.

На улице Веры Хоружей в Минске слышны выстрелы и взрывы гранат. Это в нескольких километрах от эпицентра протестов.

Кроме того, между митингующими и милицией продолжаются столкновения.

Читатели присылают видео из центра Бреста. Там стычки с ОМОНом. pic.twitter.com/AuMzAtldqM — Onliner (@OnlinerBY) August 9, 2020

Ранее сообщалось, что силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие.

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