Тихановская призвала остановить насилие

Политик попросила милицию и военных "помнить, что они часть народа", а своих избирателей - не давать повод для применения к ним насилия.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала силовиков и протестующих остановить насилие. Об этом, в понедельник, 10 августа, сообщает TUT.BY.

"Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей - предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать", - сказала Тихановская.

В то же время, в центре Минска силовики применили против протестующих резиновые пули. Также правоохранительные органы применили водометы. Об этом сообщает "Наша Нива".

По информации журналистов, несколько человек в ходе протестов были ранены в ноги. Их точное количество неизвестно. Трех раненых забрала "скорая".

Также белорусские СМИ обнародовали видео, на котором видно, как силовики стреляют в сторону демонстрантов .

Білоруські журналісти опублікували відео, на якому видно, як силовики стріляють по людях. Яку саме зброю застосовують — незрозуміло. Не видно, це гумові кулі, холості чи вогнепальні pic.twitter.com/8yVfOqwJTr — Бабель /// Білорусь (@babelbelarus) August 9, 2020

Ранее СМИ сообщили о мощных взрывах в центре Минска на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы.

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