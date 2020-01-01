Оползень убил более 40 работников чайной плантации

Оползень, вызванный проливным дождем, обрушился на плантацию рано утром в пятницу, когда рабочие еще спали.

На чайной плантации в штате Керала на юге Индии произошел оползень, жертвами которого стали по меньшей мере 43 человека. Об этом, в воскресенье, 9 августа, сообщает агентство Reuters.

По данным полиции, 26 тел было найдено в ночь с пятницы на субботу. К воскресенью число жертв увеличилось до 43.

Представитель властей района бедствия рассказал журналистам, что из-за дождя спасательная операция вынужденно приостановлена, но затем поиски продолжатся до тех пор, "пока не найдут последнее тело".



Метеорологический департамент Индии предупредил о сильных дождях в ряде районов, в том числе в местности, где произошел оползень.

Ранее сообщалось, что на востоке Афганистане в провинции Нангархар по меньшей мере 16 человек погибли в результате наводнения.

Также сообщалось, что треть Бангладеш ушла под воду в результате самого мощного наводнения с 1988 года. Полтора миллиона людей лишились своих домов. Жителям страны угрожает продовольственная катастрофа.

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