Правозащитники сообщили о 120 задержанных в Беларуси

Среди задержанных в Беларуси есть наблюдатели на избирательных участках, журналисты и активисты.

В день выборов президента Беларуси были задержаны более 120 активистов. Об этом, в понедельник, 10 августа, сообщает правозащитный центр Весна.

Подчеркивается, что эти данные действительны на 00.01 по Минску, 10 августа.



По данным центра, в Минске были задержаны 54 человека. Среди них есть наблюдатели на избирательных участках, журналисты и активисты.



В других городах Беларуси, передает центр, были задержаны 77 человек, в том числе в Гомеле, Гродно, Витебске, Бресте, Бобруйске, Полоцке, Барановичах, Жлобине.

Всего за последние три месяца избирательной кампании, по данным центра, были задержаны более 1,5 тысячи человек. Свыше 600 из них получили административные аресты и штрафы "по политически мотивированным статьям".

Ранее кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала силовиков и протестующих остановить насилие.

Также сообщалось, что силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие.



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