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Правозащитники сообщили о 120 задержанных в Беларуси

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Среди задержанных в Беларуси есть наблюдатели на избирательных участках, журналисты и активисты.
Правозащитники сообщают о массовых задержаниях активистов
Правозащитники сообщают о массовых задержаниях активистов

В день выборов президента Беларуси были задержаны более 120 активистов. Об этом, в понедельник, 10 августа, сообщает правозащитный центр Весна.

Подчеркивается, что эти данные действительны на 00.01 по Минску, 10 августа.

По данным центра, в Минске были задержаны 54 человека. Среди них есть наблюдатели на избирательных участках, журналисты и активисты.

В других городах Беларуси, передает центр, были задержаны 77 человек, в том числе в Гомеле, Гродно, Витебске, Бресте, Бобруйске, Полоцке, Барановичах, Жлобине.

Всего за последние три месяца избирательной кампании, по данным центра, были задержаны более 1,5 тысячи человек. Свыше 600 из них получили административные аресты и штрафы "по политически мотивированным статьям".

Ранее кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала силовиков и протестующих остановить насилие. 

Также сообщалось, что силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие.
 

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Теги: Выборы, Беларусь, протесты, правозащитники, Минск, задержание
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Источник: korrespondent.net

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