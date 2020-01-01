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В Бейруте протестующие попытались поджечь здание парламента

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Участники антиправительственной акции протеста перекрыли движение в центре столицы и захватили здание Минтранса.
В Бейруте демонстранты попытались поджечь здание парламента
В Бейруте демонстранты попытались поджечь здание парламента

Столкновения между протестующими и силовиками в очередной раз вспыхнули в центре Бейрута.  Некоторые активисты пытались поджечь здание парламента. Об этом, в воскресенье, 9 августа, сообщает Global News

В ответ силовики применили газ и стреляли резиновыми пулями. Активисты в ответ бросали камни в правоохранителей. Местные СМИ сообщают, что в центре города дымовая завеса от пожаров.

Сообщается, что ливанская полиция после прибытия дополнительных сил армии уже вытеснила демонстрантов от здания правительства в Бейруте.

Ранее сообщалось о стычках в районе, в котором находится парламент Ливана. Силовики используют слезоточивый газ и резиновые пули для разгона активистов.

Напомним, в ливанской столице вспыхнули антиправительственные протесты, на улицах начался хаос. Протестующие агрессивно настроены и атакуют административные здания.

Число пострадавших в ходе протестов в столице Ливана Бейруте превысило 700 человек.

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Теги: Ливан, протесты, поджог, парламент, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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