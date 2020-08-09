В Беларуси сообщили о погибшем в ходе протестов

В сети появилось видео наезда автозака на человека в Минске, который в результате травм погиб.

В результате протестов в Беларуси - первый погибший. Им оказался молодой человек. Видео момента наезда на него автозака появилось в сети. Об этом, в понедельник, 10 августа, сообщает NEXTA Live.

Как сообщает СМИ, имя погибшего - Евгений Заичкин.

"По предварительной информации, молодой человек погиб", - сообщает издание.

Запись, на которой видно, как автозак сбивает в Минске на проезжей части человека, опубликовал новостной портал Tut.by.

Внимание! Видео содержит шокирующий контент.



Автозак сбил протестующего в Минске. О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно. pic.twitter.com/bMIH4u7peD — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

После ДТП автозак не притормозил и выехал за пределы участка дороги, попавшего в кадр. Протестующие вынесли пострадавшего с проезжей части. На запись также попали взрывы и клубы дыма на дороге.

Кроме того, СМИ сообщили, что еще четыре человека находятся в реанимации.

Ранее сообщалось, что в день выборов президента Беларуси были задержаны более 120 активистов.

Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала силовиков и протестующих остановить насилие.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet