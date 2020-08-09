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В Беларуси сообщили о погибшем в ходе протестов

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В сети появилось видео наезда автозака на человека в Минске, который в результате травм погиб.

В результате протестов в Беларуси - первый погибший. Им оказался молодой человек. Видео момента наезда на него автозака появилось в сети. Об этом, в понедельник, 10 августа, сообщает NEXTA Live.

Как сообщает СМИ, имя погибшего - Евгений Заичкин.

"По предварительной информации, молодой человек погиб", - сообщает издание.

Запись, на которой видно, как автозак сбивает в Минске на проезжей части человека, опубликовал новостной портал Tut.by.

После ДТП автозак не притормозил и выехал за пределы участка дороги, попавшего в кадр. Протестующие вынесли пострадавшего с проезжей части. На запись также попали взрывы и клубы дыма на дороге.

Кроме того, СМИ сообщили, что еще четыре человека находятся в реанимации. 

Ранее сообщалось, что в день выборов президента Беларуси были задержаны более 120 активистов. 

Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала силовиков и протестующих остановить насилие. 

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Теги: ДТП, Беларусь, смерть, протесты, Минск
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Источник: korrespondent.net

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