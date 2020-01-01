Международные доноры собрали 253 млн евро помощи Бейруту

Спустя пять дней после разрушительных взрывов в Бейруте участники конференции доноров перекрыли сумму помощи, которую запрашивала ООН.

По оценкам экспертов, на оказание медицинской, продовольственной помощи, новое жилье необходимо около 99 млн евро

Международная конференция доноров собрала 252,7 млн евро на помощь переживающему гуманитарный кризис Ливану. Об этом, в воскресенье, 9 августа, сообщила DW, со ссылкой на окружение президента Эмманюэля Макрона, председательствовавшего на организованной Францией и ООН онлайн конференции.

Так, объем финансовой помощи, предоставляемой Парижем, составит 30 миллионов евро. В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил, что помощь ФРГ для "преодоления большого бедствия, которое сейчас происходит в Бейруте", составит 20 миллионов евро.

"Меня впечатлило сколько стран готово помогать Ливану", - заявил Мас в ходе конференции.

Президент США Дональд Трамп также пообещал Бейруту дальнейшую поддержку, но сумму пока не назвал.

Кроме того, ожидается, что Европейский союз предоставит Ливану 63 млн евро помощи.

По оценкам Объединенных Наций, на оказание медицинской и продовольственной помощи, а также строительство нового жилья для почти 300 тысяч жителей Бейрута оставшихся без крыши над головой необходимо потратить 116,9 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Международный Красный Крест планирует в этом году выделить Ливану финансовую помощь в размере 40 миллионов евро.

Корреспондент.net рассказывал, что взрыв в Бейруте разрушил экономику Ливана.

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