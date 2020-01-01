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В Гонконге арестовали магната Джимми Лая

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Оппозиционного к действующей власти мультимиллионера задержали утром в его особняке на полуострове Коулун.
Оппозиционный медиамагнат Джимми Лай арестован в понедельник полицией Гонконга
Оппозиционный медиамагнат Джимми Лай арестован в понедельник полицией Гонконга
Dickson Lee

Оппозиционный медиамагнат Джимми Лай арестован в понедельник полицией Гонконга. Его подозревают в нарушении нового закона о защите национальной безопасности и "сговоре с иностранными силами". Об этом, в понедельник, 10 августа, сообщила газета South China Morning Post.

По ее данным, мультимиллионер был задержан утром в своем особняке на полуострове Коулун сотрудниками нового спецподразделения, курирующего вопросы нацбезопасности.

"Он был задержан за сговор с иностранным государством, произнесение крамольных слов и заговор с целью обмана", - говорится в тексте.

Известно, что Джимми Лай в прошлом году поддержал антиправительственные протесты в Гонконге, вспыхнувшие после внесения поправок в закон об экстрадиции. 

Джимми Лай является владельцем газеты "Пинго жибао". Его считают одним из основных организаторов прошлогодних антиправительственных демонстраций в Гонконге. Известно, что магнат поддерживает тесные связи с политической элитой США.

 

Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге принят постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей 30 июня. Отмечается, что закон нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение.

Ранее администрация США ввела ограничения против 11 чиновников Гонконга, обвинив их в подрыве автономии этого района со специальным статусом. 

Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против китайских чиновников, причастных к ограничению свободы Гонконга.

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Теги: Оппозиция, Китай, Гонконг, задержание
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Источник: korrespondent.net

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