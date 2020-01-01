В Греции из-за ливней погибли шесть человек

Пока не известна судьба еще двух мужчин, которые считаются пропавшими без вести во время сильных дождей на греческом острове Эвбея.

В Греции, на острове Эвия обильные проливные дожди спровоцировали наводнение, из-за которого погибли люди. Об этом, в воскресенье, 9 августа, сообщил телеканал Antenna.

Как сообщает СМИ, шесть человек погибли в результате сильных ливней, обрушившихся в выходные на греческий остров Эвбея и приведших к выходу из русел нескольких рек, затоплению домов в некоторых селах.

Сообщается, что трое из жертв, в том числе восьмимесячный ребенок, были найдены в деревне Политика, а еще трое - в деревне Амфитея и районе Бурдзи в центре Эвии, к северо-востоку от Афин.

При этом живой была найдена одна из пропавших без вести. Согласно данным Министерства по делам защиты граждан, женщину унесло мощным потоком воды, когда она попыталась выбраться из своего дома в селе Буртзи. Спасатели обнаружили ее в потоке воды, двигавшемся по направлению к морю, и подняли на борт вертолета.

По словам телеканала, пока не известна судьба еще двух мужчин, которые считаются пропавшими без вести.

Ранее на чайной плантации в штате Керала на юге Индии произошел оползень, жертвами которого стали по меньшей мере 43 человека.

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