Трамп опроверг слухи о желании добавить свой барельеф на горе Рашмор

Возможное появление своего лица на знаменитой горе, Трмап считает "хорошей идеей", учитывая "все то, чего удалось достичь за первые 3,5 года" его президентства.

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он якобы намерен добавить свое лицо к мемориалу с четырьмя выдающимися президентами на горе Рашмор. Об этом, в воскресенье, 9 августа,написал глава Белого дома в Twitter.

This is Fake News by the failing @nytimes & bad ratings @CNN. Never suggested it although, based on all of the many things accomplished during the first 3 1/2 years, perhaps more than any other Presidency, sounds like a good idea to me! https://t.co/EHrA9yUsAw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2020

Подобные новости он назвал "вымышленными" от журналистов "провальной" газеты The New York Times и телеканала "с плохими рейтингами" - CNN.

"Я никогда не предлагал этого, однако, исходя из всего, что было достигнуто за первые три с половиной года, возможно даже больше, чем в любое другое президентство, это звучит как хорошая идея!" - написал американский лидер.

Ранее газета The New York Times сообщила, что действующий президент США Дональд Трамп выразил желание добавить свое лицо на мемориал отцам-основателям страны, расположенный на горе Рашмор в штате Южная Дакота.

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