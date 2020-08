Трамп опроверг слухи о желании добавить свой барельеф на горе Рашмор

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он якобы намерен добавить свое лицо к мемориалу с четырьмя выдающимися президентами на горе Рашмор. Об этом, в воскресенье, 9 августа,написал глава Белого дома в Twitter.

This is Fake News by the failing @nytimes & bad ratings @CNN. Never suggested it although, based on all of the many things accomplished during the first 3 1/2 years, perhaps more than any other Presidency, sounds like a good idea to me! https://t.co/EHrA9yUsAw