В Испании проходят протесты против монархии

Участники протестов хотят свергнуть короля и перейти к республиканской модели политического устройства страны.

В Испании в воскресенье, 9 августа,прокотились протесты против монархической формы правления и за переход к республике, сообщает Голос Америки.

Так, около 100 республиканцев вышли на демонстрацию в Валенсии в воскресенье, а на Майорке на этой неделе во время визита короля Филиппа VI на остров запланированы новые акции протеста.

Протесты против королевской семьи распространились Испанией после того, как экс-король Хуан Карлос, который находится под следствием по обвинению в коррупции, покинул страну. Свое решение уехать из Испании он объяснил нежеланием усложнять ситуацию своего сына Фелипе, который стал новым монархом.

Поводом для скандала стала публикация о $100 млн, переведенных в 2008 году Саудовской Аравией в швейцарский банк Mirabaud на счет панамского фонда Lucum Foundation, бенефициаром которого был Хуан Карлос. Сейчас прокуратура Швейцарии пытается выяснить происхождение этих денег и возможные коррупционные схемы, стоявшие за переводом.

Хуан Карлос объявил о своем решении уехать в понедельник, но официального подтверждения того, куда он отправляется, не было. Его заявление об отъезде вызвало в Испании огромные споры о целесообразности монархии и о том, куда намерен переехать бывший король.

В сообщениях местных СМИ говорилось, что он побывал в Доминиканской Республике на Карибах или в соседней Португалии. Однако недавно журналисты испанской медиа-группы NIUS опубликовали фотографии, на которых запечатлено, как бывший монарх высаживается из самолета в аэропорту Абу-Даби.

По последним данным, Хуан Карлос занимает целый этаж пятизвездочного отеля Emirates Palace в Абу-Даби. Известно, что бывший король был близок со наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом ан-Нахайяном.

Хуан Карлос отрекся от престола в 2014 году после почти 40 лет пребывания у власти. Он передал правление своему сыну Фелипе, лишившись неприкосновенности, которую Конституция Испании предоставляет главе государства.

Последний раз страна сбрасывала монархию в 1931 году. Это произошло перед разрушительной гражданской войной, которая завершилась победой диктатора Франко в 1939 году.

Монархия в опасности. Экс-король бежал из Испании

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