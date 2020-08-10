В Беларуси озвучили предварительные итоги выборов

Действующий президент со значительным отрывом опережает всех конкурентов. В ЦИК также рассказали о ночной эвакуации сотрудников.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко получил на президентских выборах 80,23% голосов. Такие предварительные итоги выборов на брифинге в понедельник, 10 августа, озвучила глава Центрального избирательного комитета Беларуси Лидия Ермошина, передает РИА Новости.

"Лукашенко Александр Григорьевич, за него проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек или 80,23%", - сказала она.

Основная соперница Лукашенко – Светлана Тихановская набирает 9,9%.

В голосовании приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.

Ермошина отметила, что окончательные результаты голосования на выборах президента не будут значительно отличаться от предварительных.

Она также рассказала, что ее и других сотрудников ЦИК ночью эвакуировали из Дома правительства в Минске.

"Мы были эвакуированы из Дома правительства около часа ночи", - сказала она, комментируя подведение итогов голосования на выборах президента республики.

Она отметила, что эвакуация задержала подведение предварительных итогов.

Ранее сообщалось, что в день выборов президента Беларуси были задержаны более 120 активистов. Для подавления протестов в центре Минска силовики применили против протестующих резиновые пули и водометы. Также стало известно, что один из протестующих погиб под колесами автозака.

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