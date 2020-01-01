Ливни в Южной Корее: 31 погибший, 11 пропали без вести

Около 7 тысяч человек в 11 городах и провинциях покинули дома из-за угроз подтопления и обрушения.

В Южной Корее дожди спровоцировали наводнения и оползни, в результате которых погиб по меньшей мере 31 человек, еще 11 - считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Yonhap в понедельник, 10 августа.

За минувшие выходные в городе Кванджу и в провинциях Южная и Северная Чолла погибли 13 человек. Около 7 тысяч человек в 11 городах и провинциях вынуждены были покинуть свои дома из-за угрозы их подтопления и обрушения, еще 3,4 тысячи граждан до сих пор остаются в пунктах временного размещения.

Бедствие повредило около 14 тысяч жилых и общественных зданий, а также около 4,3 тыс. мостов и участков автомобильных трасс, известно о 700 оползнях. Под водой оказались примерно 25 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

По прогнозам синоптиков дожди в регионе только усилятся, поскольку к Корейскому полуострову приближается тайфун Чанми. Во вторник утром он пройдет в непосредственной близости от острова Чеджудо, а затем достигнет южного побережья страны. На территории Южной Кореи ожидается выпадение от 80 до 250 мм осадков.

Еще 3 августа сообщалось, что Южную Корею накрыли сильнейшие ливни. Проливные дожди привели к наводнениям, разрушениям дорог и оползням.

Также в Мумбаи выпало рекордное количество осадков. Продолжающиеся несколько дней муссонные дожди с грозами стали причиной затопления ряда районов в индийском Мумбаи.

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