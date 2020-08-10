В Беларуси упали сайты информагентств и ЦИК

Кроме БелТА и БелаПАН, недоступен и портал новостей TUT.by, который накануне заявил о DDoS-атаке на сайт.

В Беларуси упали сайты государственных и частных агентств и ЦИК Getty Images

В Беларуси перестали работать сайты ряда информагентств, а также сайт ЦИК с результатами президентских выборов. Об этом сообщает Европейская правда в понедельник, 10 августа.

Недоступен наиболее посещаемый в Беларуси портал TUT.by, журналисты которого накануне сообщали о DDoS-атаке на сайт. Также "лежат" сайты государственного информагентства БелТА и частного информагентства БелаПАН. Не работает и сайт независимого издания Белорусский партизан.

При этом на сайте ЦИК есть доступ на главную страницу ведомства, отдельная же страница, посвященная выборам президента-2020, недоступна.

В связи с тем, что оппозиционные сайты размещены на серверах за пределами страны, неясно, что именно стало причиной их недоступности синхронно с государственными медиа, и не осуществляется ли на них DDOS-атака.

Напомним, что ранее в Беларуси озвучили предварительные итоги выборов. Действующий президент со значительным отрывом опережает всех конкурентов.

При этом на улицах проходят массовые протесты. Правозащитники сообщили о 120 задержанных в Беларуси. Среди задержанных в Беларуси есть наблюдатели на избирательных участках, журналисты и активисты.

Также в Беларуси сообщили о погибшем в ходе протестов. В сети появилось видео наезда автозака на человека в Минске, который в результате травм погиб.

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