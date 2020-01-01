Первым Лукашенко с победой поздравил Си Цзиньпин

Согласно предварительным итогам ЦИК Беларуси, Лукашенко набирает более 80% голосов. Оппозиция результаты выборов не признает.

Председатель Китая Си Цзиньпин направил в понедельник, 10 августа, поздравление в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах, сообщает БелТА.

"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под вашим руководством Белоруссия обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", - отмечается в послании.

Си Цзиньпин стал первым из мировых лидеров, поздравивших Лукашенко.

Сам Лукашенко "исчез" и не комментирует результаты выборов и протесты в стране, в ходе которых силовики применяют против людей спецсредства. По меньшей мере один человек погиб, многие пострадали, до 200 человек задержаны.

Согласно предварительным итогам ЦИК Беларуси, Лукашенко набирает более 80% голосов.

Протесты в Беларуси. Фоторепортаж

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