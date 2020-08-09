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Лукашенко сделал первое заявление после выборов

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Президент Беларуси не комментировал ни результаты голсования, ни массовые протесты в стране.
Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Президент Беларуси Александ Лукашенко сделал первое заявление после состоявшихся накануне выборов. Как утверждает госагентство БеЛТА, в понедельник, 10 августа, Лукашенко посетил ЗАО Белорусская национальная биотехнологическая корпорация.

"Политика одна должна быть - люди", - сказал Лукашенко в ходе визита.

При этом оппозиционные ресурсы заявляют. что Лукашенко покинул страну накануне.

Согласно данным сайта PlaneFinder, самолет президента Беларуси вылетел из Минска в Турцию.

О готовности самолета Лукашенко к вылету из Минска ранее сообщил Telegram-канал NEXTA. По его данным, весь экипаж лайнера мобилизован, пилоты ночевали в аэропорту. При этом возле аэропорта в Минске саперы проверили все прилегающие путепроводы. Уточняется, что обычно это происходит перед тем, как президент Беларуси вылетает куда-нибудь.

Согласно предварительным итогам ЦИК Беларуси, Лукашенко набирает более 80% голосов.

Несогласные с результатами выборов начали массовые протесты по всей стране. Силовики применяли против протестующих спецсредства. По меньшей мере один человек погиб, многие пострадали, до 200 человек задержаны.

 

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Теги: Выборы, Беларусь, Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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