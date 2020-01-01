Какие праздники 10 августа 2020: факты, именины, что нельзя делать

День Побалуйте свою собаку и День попутного ветра, был основан город Чикаго и родился актер Антонио Бандерас – об этих и других событиях 10 августа рассказываем в материале Korrespondent.net.

Сегодня, 10 августа, много самых разнообразных любопытных праздников и интересных событий. Так, сегодня в День лени можно немного полениться или выразить признательность группе Duran Duran.

10 августа - 222-й день года (223-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 143 дня.

Какие праздники 10 августа

Международный день биодизельного топлива. Этот неофициальный праздник экологически чистого топлива учрежден в память о первом его использовании – 10 августа 1893 года был запущен двигатель, работающий на топливе, основой которого стало арахисовое масло, и с целью распространения информации о преимуществах биодизельного топлива.

День национальных героев в Зимбабве

День попутного ветра

День попутного ветра. desktopbackground.org

День долгих проводов

День лени в США

День Побалуйте свою собаку в США

День боулинга в США. Прототипы игры в боулинг, - то есть некий круглый, достаточно тяжелый снаряд, рассчитанный скорее на катание, чем на бросок, с набором однотипных мишеней, - археологи и этнографы обнаруживают в различных частях света: в Индии и в Финляндии, в Йемене и в Полинезии. Самым древним экземпляром протобоулинга считается игровой комплект, найденный в 1930 году в захоронении подростка додинастической эпохи в Египте и датируемый 3200 годом до н. э. Древнейшее помещение, оборудованное под игру, похожую на боулинг, обнаружено тоже в Египте, в Каире, в 2007 году - постройка датируется 2000 годом до н. э.

День признательности группе Duran Duran в США. Duran Duran - британская нью-вейв и синти-поп группа, образованная в Бирмингеме в 1978 году. Коллектив, став сенсацией от мира альтернативной музыки в 1982 году, уже к 1984 году являлся одной из главных звезд в мире поп-индустрии.

День независимости Эквадора

День святого Лаврентия в Италии. Каждый год, в ночь с 10 на 11 августа итальянцы устремляют свои взоры, полные надежд, в небо, чтобы увидеть падающую звезду. С давних времен в эту ночь поминают страдания Святого Лаврентия, и звездный дождь олицетворяет собой льющиеся слезы святого во время невыносимых телесных пыток. Звезды блуждают по небесам вечно и спускаются на землю только в тот день, когда умер Лаврентий, создавая атмосферу волшебства и свершения чудес.

День военно-воздушных сил Аргентины

День ветеранов в Индонезии

День пробуждения технологий в Индонезии

День десерта Смор в США

День десерта Смор. blog.uniformadvantage.com

Что произошло 10 августа

1498 - английский король выдал исследователю Джону Каботу награду в 10 фунтов за открытие Канады.

1500 - португальский мореплаватель Диогу Диаш, потерявший во время бури направлявшуюся в Индию флотилию Кабрала, открыл остров Мадагаскар.

1675 - король Англии Карл II заложил первый камень Королевской обсерватории в Гринвиче.

1833 - основан Чикаго. Тогда это был не город, а деревушка под названием Уинди-Сити с населением менее двухсот человек.

1846 - на деньги, завещанные английским химиком и минералогом Джеймсом Смитсоном, открыто первое научно-исследовательское учреждение США - Смитсоновский институт.

Смитсоновский институт. smithsonianofi.com

1876 - в Онтарио (Канада) совершен первый в мире междугородный телефонный звонок (расстояние между городами было 13 км).

1905 - во французском городе Булонь-сюр-Мер прошел первый международный конгресс эсперантистов, в котором приняли участие 688 человек.

1985 - Майкл Джексон за 47,5 миллиона долларов купил все права на песни The Beatles.

2014 - начало сражения за Иловайск в ходе войны на Донбассе.

Кто родился 10 августа

1940 - Вениамин Смехов, актер театра и кино, режиссер, сценарист, литератор.

Вениамин Смехов в роли Атоса (к/ф Д'Артаньян и три мушкетера)

1960 - Антонио Бандерас, испанский и американский актер, кинорежиссер, продюсер и певец.

1997 - Кайли Дженнер, американская модель, бизнесвумен, участница телешоу Семейство Кардашян.

Какой сегодня народный праздник

Народный праздник Прохоры-Пармены отмечается 10. В церковном календаре день посвящен памяти двух апостолов от семидесяти – Прохора и Пармена. Другие названия праздника: День Прохора, Прохоров день, Менялы.

День Прохора и Пармена был также праздником кузнецов, им выражали свою благодарность и уважение. Эта профессия почиталась во все времена.

Приметы на 10 августа

По народному поверью, в этот день нельзя обменивать свои вещи на чужие - выгоды не будет. Отсюда поговорка: На Прохора и Пармена не затевай никакой мены.

Не стоит в этот день устраивать свадьбы - брак окажется неудачным.

С утра много росы - жди солнечного дня.

Именины 10 августа

В этот день именины празднуют: Акакий, Анастасия, Антонина, Иван, Ирина, Елена, Ефим, Мавра, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Юлиан.

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