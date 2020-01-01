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Какие праздники 10 августа 2020: факты, именины, что нельзя делать

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День Побалуйте свою собаку и День попутного ветра, был основан город Чикаго и родился актер Антонио Бандерас – об этих и других событиях 10 августа рассказываем в материале Korrespondent.net.
Праздники 10 августа 2020
Праздники 10 августа 2020
pixabay.com

Сегодня, 10 августа, много самых разнообразных любопытных праздников и интересных событий. Так, сегодня в День лени можно немного полениться или выразить признательность группе Duran Duran.

10 августа - 222-й день года (223-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 143 дня.

Какие праздники 10 августа

  • Международный день биодизельного топлива. Этот неофициальный праздник экологически чистого топлива учрежден в память о первом его использовании – 10 августа 1893 года был запущен двигатель, работающий на топливе, основой которого стало арахисовое масло, и с целью распространения информации о преимуществах биодизельного топлива.
  • День национальных героев в Зимбабве
  • День попутного ветра
День попутного ветра. desktopbackground.org 
 
  • День долгих проводов
  • День лени в США
  • День Побалуйте свою собаку в США
  • День боулинга в США. Прототипы игры в боулинг, - то есть некий круглый, достаточно тяжелый снаряд, рассчитанный скорее на катание, чем на бросок, с набором однотипных мишеней, - археологи и этнографы обнаруживают в различных частях света: в Индии и в Финляндии, в Йемене и в Полинезии. Самым древним экземпляром протобоулинга считается игровой комплект, найденный в 1930 году в захоронении подростка додинастической эпохи в Египте и датируемый 3200 годом до н. э. Древнейшее помещение, оборудованное под игру, похожую на боулинг, обнаружено тоже в Египте, в Каире, в 2007 году - постройка датируется 2000 годом до н. э.
  • День признательности группе Duran Duran в США. Duran Duran - британская нью-вейв и синти-поп группа, образованная в Бирмингеме в 1978 году. Коллектив, став сенсацией от мира альтернативной музыки в 1982 году, уже к 1984 году являлся одной из главных звезд в мире поп-индустрии.

  • День независимости Эквадора
  • День святого Лаврентия в Италии. Каждый год, в ночь с 10 на 11 августа итальянцы устремляют свои взоры, полные надежд, в небо, чтобы увидеть падающую звезду. С давних времен в эту ночь поминают страдания Святого Лаврентия, и звездный дождь олицетворяет собой льющиеся слезы святого во время невыносимых телесных пыток. Звезды блуждают по небесам вечно и спускаются на землю только в тот день, когда умер Лаврентий, создавая атмосферу волшебства и свершения чудес.
  • День военно-воздушных сил Аргентины
  • День ветеранов в Индонезии
  • День пробуждения технологий в Индонезии
  • День десерта Смор в США
День десерта Смор. blog.uniformadvantage.com 
 

Что произошло 10 августа

  • 1498 - английский король выдал исследователю Джону Каботу награду в 10 фунтов за открытие Канады.
  • 1500 - португальский мореплаватель Диогу Диаш, потерявший во время бури направлявшуюся в Индию флотилию Кабрала, открыл остров Мадагаскар.
Мадагаскар. Jenmansafaris.com 
 
  • 1675 - король Англии Карл II заложил первый камень Королевской обсерватории в Гринвиче.
  • 1833 - основан Чикаго. Тогда это был не город, а деревушка под названием Уинди-Сити с населением менее двухсот человек.
  • 1846 - на деньги, завещанные английским химиком и минералогом Джеймсом Смитсоном, открыто первое научно-исследовательское учреждение США - Смитсоновский институт.
Смитсоновский институт. smithsonianofi.com 
 
  • 1876 - в Онтарио (Канада) совершен первый в мире междугородный телефонный звонок (расстояние между городами было 13 км).
  • 1905 - во французском городе Булонь-сюр-Мер прошел первый международный конгресс эсперантистов, в котором приняли участие 688 человек.
  • 1985 - Майкл Джексон за 47,5 миллиона долларов купил все права на песни The Beatles.
  • 2014 - начало сражения за Иловайск в ходе войны на Донбассе.
 Иловайск. 112.ua
 

Кто родился 10 августа

  • 1940 - Вениамин Смехов, актер театра и кино, режиссер, сценарист, литератор.
Вениамин Смехов в роли Атоса (к/ф Д'Артаньян и три мушкетера) 
 
  • 1960 - Антонио Бандерас, испанский и американский актер, кинорежиссер, продюсер и певец.
  • 1997 - Кайли Дженнер, американская модель, бизнесвумен, участница телешоу Семейство Кардашян.

Какой сегодня народный праздник

Народный праздник Прохоры-Пармены отмечается 10. В церковном календаре день посвящен памяти двух апостолов от семидесяти – Прохора и Пармена. Другие названия праздника: День Прохора, Прохоров день, Менялы.

День Прохора и Пармена был также праздником кузнецов, им выражали свою благодарность и уважение. Эта профессия почиталась во все времена.

Кузнец. unique-travel.com.ua 
 

Приметы на 10 августа

  • По народному поверью, в этот день нельзя обменивать свои вещи на чужие - выгоды не будет. Отсюда поговорка: На Прохора и Пармена не затевай никакой мены.
  • Не стоит в этот день устраивать свадьбы - брак окажется неудачным.
  • С утра много росы - жди солнечного дня.

Именины 10 августа

В этот день именины празднуют: Акакий, Анастасия, Антонина, Иван, Ирина, Елена, Ефим, Мавра, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Юлиан. 

pixabay.com 
 

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Теги: праздники, праздник, события, день рождения, приметы, календарь, празднование, именины, Календарь событий
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Источник: korrespondent.net

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