В штабе Тихановской заявили о тотальной фальсификации
В Штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской заявили, что не признают результаты выборов, которые озвучил ЦИК. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой доверенное лицо политика Ольгу Ковалькову.
По данным штаба Тихановской, во всех регионах страны избиратели отдали за нее от 70% до 90% голосов.
"У нас есть та информация, которая поступала вчера из тех участковых комиссий, где действительно посчитали голоса, ничего не фальсифицировали. Светлана победила: от 70, а на некоторых и до 90% набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же нет", - прокомментировала Ковалькова.
На аргумент, что у штаба есть данные только по части участков, Ковалькова возразила, что "это вся картина, потому что участки расположены по всей Белоруссии".
"Не может быть поддержки Светланы на одном участке 90%, а на втором 3, или 6, или 8%", - добавила она.
По ее словам, о своих дальнейших действиях Тихановская объявит на брифинге в 11:00.
Ранее Центризбирком сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%. Второй результат с большим отрывом у Тихановской - 9,9%. Следом идут Анна Конопацкая с 1,68%, Андрей Дмитриев с 1,04% и Сергей Черечень с 1,13%.
Ранее сообщалось, что в день выборов президента Беларуси были задержаны более 120 активистов. Для подавления протестов в центре Минска силовики применили против протестующих резиновые пули и водометы.
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