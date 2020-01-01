В соцсетях появились призывы за "Витебскую народную республику"

Неизвестные угрожают начать захватывать админздания с 12 августа и просят Россию ввести войска.

В сети появился паблик, призывающий к созданию "Витебской народной республике" и введению войск России.

"Мы призываем президента России ввести войска в т.н. Витебскую область и сохранить тут мир. Россия – гарант спокойствия. Поймите же вы, Лукашенко враг России!" - говорится в сообщении в телеграмме.

В заявлении также призывают силовиков "перестать стрелять по людям".

"В случае продолжения защиты режима Лукашенко, в течение 48 часов на улицах появятся отряды самообороны "Витебской Народной Республики". Уже 12 августа мы займём здания важнейших учреждений", - заявляют на канале.

Также на нем опубликован бланк для референдума об отделении области от Беларуси.

Согласно предварительным итогам ЦИК Беларуси, Лукашенко набирает более 80% голосов. Несогласные с результатами выборов начали массовые протесты по всей стране. Силовики применяли против протестующих спецсредства. По меньшей мере один человек погиб, многие пострадали, до 200 человек задержаны.

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