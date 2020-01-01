Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В соцсетях появились призывы за "Витебскую народную республику"

Комментариев: 0
Неизвестные угрожают начать захватывать админздания с 12 августа и просят Россию ввести войска.
Протестующие в Беларуси
Протестующие в Беларуси

В сети появился паблик, призывающий к созданию "Витебской народной республике" и введению войск России.

"Мы призываем президента России ввести войска в т.н. Витебскую область и сохранить тут мир. Россия – гарант спокойствия. Поймите же вы, Лукашенко враг России!" - говорится в сообщении в телеграмме.
 
В заявлении также призывают силовиков "перестать стрелять по людям".
 
"В случае продолжения защиты режима Лукашенко, в течение 48 часов на улицах появятся отряды самообороны "Витебской Народной Республики". Уже 12 августа мы займём здания важнейших учреждений", - заявляют на канале.
 
Также на нем опубликован бланк для референдума об отделении области от Беларуси.
 
 

Согласно предварительным итогам ЦИК Беларуси, Лукашенко набирает более 80% голосов.

Несогласные с результатами выборов начали массовые протесты по всей стране. Силовики применяли против протестующих спецсредства. По меньшей мере один человек погиб, многие пострадали, до 200 человек задержаны.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Выборы, Беларусь, сепаратизм, Витебск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь