Какие праздники будут 10-16 августа 2020 года, что можно делать в эти дни, а от чего лучше воздержаться.

Наступившая неделя - 33-я в 2020 году. Korrespondent.net расскажет о всех важных датах этой недели.

Какой праздник 10 августа 2020 года

Международный день биодизеля - неофициальный праздник, которыйотмечается в день запуска двигателя работающего на биотопливе, а именно арахисовом масле. Это произошло в 1893 году. Сегодня основой для биотоплива выступает рапс, соя, кокосовое или пальмовое масло, животные жиры, касторовое масло, рыбий жир и другое.

Международный день биодизеля. YouTube

Также 10 августа в Эквадоре отмечают День независимости, в Зимбабве - День национальных героев, в Италии - День Святого Лаврентия. Кроме того, все яхтсмены отметят День попутного ветра.

По народному календарю - Прохоры-Пармены. К празднику собирают первый урожай спелых груш, выкапывают луковицы тюльпана, в разгаре уборка картофеля. Профессиональный праздник отмечают кузнецы.

Что можно делать, а чего нельзя:

Нельзя ничего менять, так как считается, что оно или потеряется, или сломается. Противопоказаны любые дела связаны с торговлей.

Не стоит заниматься тяжелым трудом, а больше отдыхать: заниматься йогой и медитацией, гулять на свежем воздухе.

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Памятные даты 10 августа:

в 70 году разрушен Второй Иерусалимский Храм;

в 1500 году Диогу Диаш открыл остров Мадагаскар;

в 1793 году Лувр открылся в качестве национального художественного музея;

в 1833 году основан Чикаго (США);

в 1897 году немецкий химик Феликс Хоффманн синтезировал ацетилсалициловую кислоту;

в 2014 году началась битва за Иловайск в ходе войны на Донбассе.

В этот день родились:

основатель империи Nestle - Генри Нестле;

31-й президент США Герберт Гувер;

американский предприниматель, создатель игры Монополия - Чарльз Дэрроу;

русский писатель Михаил Зощенко;

актеры Олег Стриженов, Андрей Краско, Вениамин Смехов, Антонио Бандерас, Кайли Дженнер;

политик Анатолий Собчак.

Памятные даты 11 августа 2020 года

В этот день не отмечают международных праздников, а только национальные. Так, в Армении - День национальной идентичности, в Туркменистане - День пограничников, в Зимбабве - День сил обороны, в Японии - Горный день, в Латвии - День памяти бойцов за свободу, в Чад - День независимости.

По народному календарю - Калинник, уже могли начаться первые заморозки, поэтому крестьяне молились святому о сохранении урожая. Хозяйки в этот день готовят праздничные блюда с калиной.

Памятные даты 11 августа:

в 1804 году Австрия становится империей;

в 1926 году Kodak начал разработкицветной кинопленки;

в 1969 году Дайана Росс на одном из своих выступлений представила публике коллектив Jackson5.

В этот день родились:

известный психотерапевт, гипнолог Анатолий Кашпировский;

актеры Халк Хоган, Виола Дэвис, Оскар Кучера, Крис Хэмсворт.

Что будем отмечать 12 августа 2020 года

Международный день молодежи установлен в 1999 году с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневных проблемах, которые стоят на их пути. Праздник - тематический и ежегодно посвящен какой-либо тематике, в 2019 году это было - Всеохватывающее образование. В Украине и Белоруссии День молодежи отмечается в последнее воскресенье июня, в России - 27 июня, в Таджикистане - 23 мая, а в Азербайджане - 2 февраля.

Международный день молодежи. Twitter

Также 12 августа в Грузии отмечают национальный праздник Дидгороба, в Таиланде - День матери, в России - День ВВС.

По народному календарю - Силуана и Силы.

Что можно делать, а чего нельзя:

Нельзя делать какие-либо покупки, чтобы не накупить лишнего.

Надо стараться избегать сплетен и пустых разговоров.

Нужно много работать, чтобы во все последующие дни быть бодрым.

Памятные даты 12 августа:

в 1851 году американский портной Айзек Зингер запатентовал швейную машинку;

в 1953 году в СССР прошли испытания первой в мире водородной бомбы;

в 1981 году IBM выпустили первый ПК;

в 1999 году в Украине приняли решение о закрытии вытрезвителей;

в 2000 году во время учений затонула подводная лодка Курск.

В этот день родились:

египетская царица Клеопатра;

мореплаватель Витус Беринг;

американский миллионер Джордж Сорос;

американская модель и актриса Кара Делевинь.

События 13 августа 2020 года, которые надо запомнить

Международный день левши впервые отметили в 1992 году. От 3 до 10% всех живущих на Земле людей - левши. Праздник призван привлечь внимание общественности к леворуким людям, развеять предрассудки, которые окружают левшей из древних времен.

Международный день левши. Livejournal.com

Также 13 августа в Тунисе отмечают День женщин, а в Японии - начало праздника поминовения усопших Обона.

По народному календарю - Евдокимов день.

Памятные даты 13 августа:

в 1883 году в Амстердамском зоопарке умерла последняя в мире зебра породы квагга;

в 1899 году американский изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат;

в 1913 году в Англии выплавили первую нержавеющую сталь;

в 1961 году началось строительство Берлинской стены;

в 1966 году в Тунисе запрещены мини-юбки.

В этот день родились:

русский физиолог Иван Сеченов;

англо-американский кинорежиссер Альфред Хичкок;

актеры Тамара Макарова, Андрей Соколов, Анна Терехова, Илья Шакунов, Владимир Вдовиченков, Юрий Батурин,

кубинский политический деятель Фидель Кастро;

музыканты Стас Пьеха, Екатерина Бужинская.

Есть ли церковный праздник 14 августа 2020 года

Начало Успенского поста, Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня или Медовый Спас (Первый спас, Спас на водке, мучеников Маккавеев). Успенский пост слабее Великого поста, но серьезнее Петровки и Рождественского поста.

Медовый Спас. Twitter

14 августа - День рождения португальской корриды, в Пакистане -День независимости, в Иране -День исламского сопротивления. Немецкий Дрезден отмечает День города.

Что можно делать, а чего нельзя:

Необходимо посетить церковь и освятить воду, мак и мед, букеты (потом сушат и хранят в качестве оберега).

Нельзя ссориться, ругаться матом, желать зла другим людям.

Хозяйки пекут выпечку с начинкой из мака.

Памятные даты 14 августа:

в 1775 году ликвидирована Запорожская Сечь;

в 1914 году во Львове созданаГлавная Украинская Рада;

в 1992 году началась грузино-абхазская война.

В этот день родились:

писатели Джон Голсуорси, Даниэла Стил, Эрнест Сетон-Томпсон,;

актеры Эммануэль Беар, Холли Берри, Беаты Тышкевич, Стив Мартин, Мила Кунис;

музыканты Сара Брайтман, Алена Свиридова.

Что надо знать о 15 августа 2020 года

День археолога- государственный праздник, который отмечается в Украине с 2008 года. Праздник отмечают все, кто имеет отношение к археологии, среди них исследователи, академики, ученые, участники археологических кружков, преподаватели, студенты, выпускники профильных учебных заведений.

В третью субботу августа во всем мире отмечают День бездомных животных. Событие провозгласили в 1992 году.По сути, праздник является призывом к владельцам животных, призван пробудить у них сознательное отношение к животным, чтобы предотвратить их неконтролируемое размножение.

Также 15 августа в Египте отмечают День разлива Нила, в Индии и Конго - День независимости, в Канаде - Национальный день, в Корее - День освобождения, в Коста-Рике - День матери, в Польше - Праздник Войска Польского, а в Китае проходит Фестиваль голодных духов.

По народному календарю Степана Сеновала. В это время заканчивался сенокос, было принято всей семьей собирать цветы и травы, из которых плели Степанов венок. Его вешали среди икон и в случае болезни кого-либо из членов семьи, из венка отрывались травы для заваривания целебного чая.

Степан Сеновал. pronedra.ru

Памятные даты 15 августа:

в 1534 году в Париже Игнатием Лойолой основан Орден иезуитов;

в 1848 году в Нью-Йорке было запатентовано зубоврачебное кресло;

в 1877 году Томас Эдисон предложил в качестве телефонного приветствия говорить Алло/Hello.

В этот день родились:

французский полководец Наполеон Бонапарт;

английский писатель Вальтер Скотт;

актеры Валерия Заклунная, Екатерина Васильева, Бен Аффлек, Дженнифер Лоуренс,

композитор Микаэл Таривердиев, музыканты Тимати, Нюша;

итальянский модельер Джанфанко Ферре;

гимнастка Лилия Подкопаева;

мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Что можно делать 16 августа 2020 года, запреты дня

В тот день отмечают несколько национальных праздников, например, в Беларуси - День ВВС, в Казахстане - День спорта, в США - Национальный день ВДВ и День памяти Элвиса Пресли, в Италии - Сиенский Палио.

По народном календарю Антона Вихровея, Малинника.

В третье воскресенье августа свое 935-летие отпразднует центр Волынской области - Луцк. В связи с пандемией массовые мероприятия в честь дня города отменены.

Что можно делать, а чего нельзя:

Нельзя заметать в доме – так можно свое счастье и богатство вымести.

Надо подавать милостыню людям, которые нуждаются в финансовой помощи.

Памятные даты 16 августа:

в 1896 году в Клондайке открыто месторождение золота, начало “золотой лихорадки”;

в 1930 году создан первый звуковой цветной мультфильм;

в 1954 году вышел первый номер журнала Sports Illustrated;

в 1960 году основана Международная академия астронавтики.

В этот день родились:

актеры Пьер Ришар, Мадонна, Юлия Высоцкая, Алла Довлатова;

американский режиссер Джеймс Кэмерон.

Пьер Ришар. Twitter

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