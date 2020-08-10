Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лукашенко прокомментировал протесты

Комментариев: 3
Лукашенко заявил, что что поддержание правопорядка в стране - его конституционная обязанность.

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые прокомментировал массовые протесты в стране несогласных с результатами выборов.

Президент заявил, что не видит оснований для какого-то противоборства после выборов.

"Я готов к диалогу с оппонентами власти, но на провокации ответ будет соответствующий", - заявил Лукашенко.

Также Лукашенко назвал электоральную кампанию 2020 года одной из самых сложных для него.

Согласно предварительным итогам ЦИК Беларуси, Лукашенко набирает более 80% голосов.

Несогласные с результатами выборов начали массовые протесты по всей стране. Силовики применяли против протестующих спецсредства. По меньшей мере один человек погиб, многие пострадали, до 200 человек задержаны.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Выборы, Беларусь, Лукашенко, протесты, видео, Александр Лукашенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
КимЧенПых    10.08.2020, 12:11
Оценка:  +4
КимЧенПых
Я хз какой Лукашенко, хороший или плохой, кровавый диктатор или эффективный менеджер.
Но я знаю ОДНО. сейчас в Беларуси нормальный уровень всего. и как только туда пийдут или ватники или пиндосы или еуропэйцы там будет полная задница.
tulchanin    10.08.2020, 12:24
Оценка:  -25
tulchanin
Всего, кроме демократии, Лукашенко очень авторитарный лидер с замашками диктатора.
PINKIPAU    10.08.2020, 12:42
Оценка:  +1
PINKIPAU
Зато в/на России- демократия.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь