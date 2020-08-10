Лукашенко прокомментировал протесты
Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые прокомментировал массовые протесты в стране несогласных с результатами выборов.
Президент заявил, что не видит оснований для какого-то противоборства после выборов.
"Я готов к диалогу с оппонентами власти, но на провокации ответ будет соответствующий", - заявил Лукашенко.
Также Лукашенко назвал электоральную кампанию 2020 года одной из самых сложных для него.
Согласно предварительным итогам ЦИК Беларуси, Лукашенко набирает более 80% голосов.
Несогласные с результатами выборов начали массовые протесты по всей стране. Силовики применяли против протестующих спецсредства. По меньшей мере один человек погиб, многие пострадали, до 200 человек задержаны.
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Но я знаю ОДНО. сейчас в Беларуси нормальный уровень всего. и как только туда пийдут или ватники или пиндосы или еуропэйцы там будет полная задница.