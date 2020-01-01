Путин и Токаев поздравили Лукашенко с победой

Лидеры РФ и Казахстана отправили поздравительные телеграммы белорусскому коллеге после объявления результатов выборов.

Путин и Токаев направили в Минск поздравительные телеграммы akorda.kz

Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравили действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщили пресс-службы обоих президентов.

Отмечается, что российский лидер направил Лукашенко соответствующую поздравительную телеграмму, в которой поздравил его с переизбранием на пост президента.

"Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", – говорится в телеграмме.

Также Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси.

"Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси", – говорится в телеграмме, которую цитирует пресс-служба.

Президент Казахстана пожелал Александру Лукашенко полной реализации всех намеченных планов на посту главы Республики Беларусь, а белорусскому народу – мира, стабильности, взаимопонимания и процветания.

Напомним, первым Лукашенко с победой поздравил лидер Китая Си Цзиньпин.

Согласно предварительным итогам ЦИК Беларуси, Лукашенко набирает более 80% голосов. Тем временем, в штабе Тихановской заявили, что имеют данные, согласно которым, настоящие результаты выборов прямо противоположные: их кандидат набирает 70%-90% голосов.

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