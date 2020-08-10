Польша предлагает провести чрезвычайный саммит ЕС по Беларуси

Премьер-министр Польши Моравецкий хочет на уровне Евросоюза обсудить ситуацию, которая сложилась в соседней стране после президентских выборов.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий предлагает провести чрезвычайный саммит Европейского союза, посвященный ситуации в Беларуси после президентских выборов. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник, 10 августа, на официальном сайте польского правительства.

"Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер Матеуш Моравецкий в письме главе Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвал организовать чрезвычайный саммит ЕС в связи с событиями в Беларуси", - говорится в сообщении.

Согласно предварительным итогам выборов, которые озвучил ЦИК Беларуси, Лукашенко набирает более 80% голосов. Тем временем, в штабе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской заявили, что имеют данные, согласно которым, настоящие результаты выборов прямо противоположные: их кандидат набирает 70%-90% голосов.

После произошедших митингов протеста и задержаний в Минске президенты Польши и Литвы призвали власти Беларуси отказаться от насилия и уважать основные свободы и права человека.

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