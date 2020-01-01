Китай ввел санкции против 11 политиков США
Пекин ответил на американские санкции в отношении политиков Гонконга. В список попали также 11 человек.
Китай в понедельник, 10 августа, объявил о введении санкций против 11 американских официальных лиц. Об этом заявил представитель МИД КНР Ван Чжао Лицзянь, пишет ТАСС.
"Эти санкции вступают в силу сегодня и распространяются на 11 человек", - сказал он.
Санкции вводятся в ответ на аналогичные действия США в отношении официальных лиц континентального Китая и Гонконга.
По словам дипломата, это решение коснулось сенаторов Марко Рубио и Теда Круза, еще нескольких американских политиков.
На прошлой неделе Вашингтон ввел ограничения против 11 чиновников Гонконга, обвинив их в подрыве автономии этого района со специальным статусом.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против китайских чиновников, причастных к ограничению свободы Гонконга.
Закон также отменил привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу, включая торговые преференции и возможности получать американские технологии.
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