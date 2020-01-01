Вулкан Синабунг выбросил гигантское облако пепла

В Индонезии через год после прошлого извержения активизировался вулкан. Это второе извержение за последние три дня.

В Индонезии на острове Суматра вулкан Синабунг выбросил в небо гигантское облако пепла. Об этом сообщает UiTV.

Облако достигло более двух километров в высоту. Это уже второе извержение за последние три дня. Новая серия извержений на острове Суматра началась через год после предыдущей.

Власти советуют жителям держаться от вулкана на расстоянии не менее трех километров и носить маски для защиты от пепла.

Напомним, города в центральной части Эквадора засыпало пеплом после извержения действующего вулкана Сангай.

Также сообщалось, что под территорией Новой Зеландии геологи обнаружили часть гигантской вулканической зоны, считающейся самой большой на Земле.

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