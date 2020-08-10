Глава Евросовета осудил насилие на протестах в Беларуси

Руководство ЕС призывает соблюдать свободу слова, свободу собраний и основные права человека.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси, призвав соблюдать права человека..

"Насилие в отношении протестующих - это не ответ. Необходимо обеспечить свободу слова, свободу собраний, основные права человека", - написал Мишель в Twitter в понедельник, 10 августа.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к руководству ЕС с просьбой созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.

По данным МВД Беларуси, в ходе протестов задержаны три тысячи человек, пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей.

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