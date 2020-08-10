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Глава Евросовета осудил насилие на протестах в Беларуси

Комментариев: 1
Руководство ЕС призывает соблюдать свободу слова, свободу собраний и основные права человека.
Глава Евросовета осудил насилие на протестах в Беларуси

Президент Европейского Совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси, призвав соблюдать права человека..

"Насилие в отношении протестующих - это не ответ. Необходимо обеспечить свободу слова, свободу собраний, основные права человека", - написал Мишель в Twitter в понедельник, 10 августа.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к руководству ЕС с просьбой созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.

По данным МВД Беларуси, в ходе протестов задержаны три тысячи человек, пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей.

 

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Теги: ЕС, Беларусь, протесты, Евросовет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
thebestdraw    10.08.2020, 13:10
Оценка:  +1
thebestdraw
да у вас в ЕС похлеще разгоняют все майданы. Видели уже много раз. Так что заткнитесь
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