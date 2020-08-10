Лукашенко считает, что выборы прошли как праздник

"Праздник" пытались испортить протестами, которыми, как заявляет Лукашенко, управляли "кукловоды" из-за рубежа.

Выборы президента в Беларуси прошли как праздник, заявил действующий глава государства Александр Лукашенко на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым в понедельник, 10 августа, пишет БелТА.

"Я знаю оценки вашей миссии и буду очень рад услышать из ваших уст замечания, предложения, если какие-то были по ходу избирательной кампании", - сказал Лукашенко, добавив, что власти хотели подарить белорусам праздник.

Он отметил, что выборы прошли при рекордной за всю историю явке. По мнению Лукашенко, после объявления окончательных результатов она может быть еще выше. При этом президент посетовал, что "кому-то захотелось испортить этот праздник".

Лукашенко распорядился продлить работу участков, чтобы дать возможность проголосовать тем, кто не успел это сделать.

Также Лукашенко утверждает, что протестующими управляли посредством телефонных звонков из Польши, Великобритании и Чехии. "Мы отфиксировали - вам это известно как бывшему разведчику - звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - заявляет он. Лукашенко также заявил, что не допустит "майдана" и даст адекватный ответ на попытки разорвать страну. Он утверждает, что в акциях протеста в Минске пытались участвовать граждане России. Кроме того, по его словам, протестующие пытались штурмом взять органы власти в двух населенных пунктах. По данным МВД Беларуси, в ходе протестов задержаны три тысячи человек, пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей.

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