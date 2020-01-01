В Минске ОМОН избил дубинками мирную пару

В сети опубликовали видео, как беларусские ОМОНовцы дубинками избили молодых людей, мирно сидящих на лавке во дворе.

В Минске этой ночью силовики избили молодых людей, сидевших на лавке. Видео инцидента опубликовал Телеграм-канал NEXTA Live.

"Парень с девушкой сидели на лавочке, на них набежала толпа фашистов в черном и начала избивать, крича "дома сидеть надо", "вот вам и перемены, бл*дь", - подписано видео.

Сообщается, что инцидент произошел возле станции метро Молодежная во дворах.

Позже издание МБХ медиа сообщило, что в центре Минска силовики проводят рейды по дворам и ловят оставшихся на улице людей.

Внимание, на видео присутствуют сцены жестокости и ненормативная лексика!

Напомним, в Беларуси на протестах пострадал украинский журналист Мстислав Чернов, его избили силовики.

Также сообщалось, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала силовиков и протестующих остановить насилие.

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