Тихановская заявила, что не признает результаты выборов

Конкурентка Лукашенко также заявила, что действия власти при разгоне протестов были несоразмерными.

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает себя победителем президентских выборов, и не признает данные, озвученные ЦИК страны. Об этом она сказала на пресс-конференции в понедельник, 10 августа, передает ТАСС.

"Конечно, мы не признаем. Полученные нами цифры не совпадают с теми, что были озвучены", - заявила она.

Также Тихановская заявила, что шаги, предпринятые властями при разгоне демонстраций, были несоразмерными.

"Мы за мирные перемены. Меры, которые применила власть, были несоразмерными. Люди остались на участках, чтобы защитить свои голоса. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы такого больше не повторилось", - пообещала она.

Тихановская не видит оснований для своего ареста и не намерена покидать страну. "Я не вижу причин, почему должна быть арестована, и не собираюсь уезжать из Беларуси", - сказала она.

Согласно предварительным итогам выборов, которые озвучил ЦИК Беларуси, Лукашенко набирает более 80% голосов. Тем временем, в штабе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской заявили, что имеют данные, согласно которым, настоящие результаты выборов прямо противоположные: их кандидат набирает 70%-90% голосов.

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