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Протесты в Беларуси: ЕС призвал освободить задержанных

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В Евросоюзе отмечают, что притеснениям и репрессиям с применением насилия нет места в Европе.
Протесты в Беларуси начались после оглашения результатов выборов
Протесты в Беларуси начались после оглашения результатов выборов
Весна
 
Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал власти Беларуси соблюдать основные права человека. Об этом Шарль Мишель написал в своем Twitter.
 
По его словам, насилие против протестующих - это не ответ.
 
Как известно, в Беларуси в результате массовых беспорядков задержали около 3 тысяч человек.
 
"Свобода слова, свобода собраний, основные права человека должны соблюдаться”, - написал Мишель.
 
Отметим, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала власти Беларуси точно считать голоса, отданные на выборах президента страны. Об этом политик написала 10 августа в Twitter.
 
"Я призываю белорусские власти обеспечить, чтобы голоса на вчерашних выборах были точно подсчитаны и опубликованы. Притеснениям и репрессиям с применением насилия в отношения протестующих нет места в Европе. Фундаментальные права должны соблюдаться в Белоруссии", - написала глава Еврокомиссии.
 
Также стоит отметить, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар по расширению Оливер Варгей сообщили, что выборы в Белоруссии запятнаны "диспропорциональным и неприемлемым применением насилия против мирных протестующих". В ЕС призвали к немедленному освобождению арестованных.
 
Напомним, Корреспондент публиковал фото протестов в Беларуси, которые начались в воскресенье, 9 августа.
 
Как известно, в центре Минска силовики применили против протестующих резиновые пули и водометы.

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Теги: ЕС, Беларусь, протесты
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Источник: korrespondent.net

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