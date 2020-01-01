Лукашенко обвинил Польшу, Украину и Чехию в руководстве протестами

В МИД Польши заявили о безосновательности таких обвинений и указали на нарушения Минском международных стандартов.

Беспорядками в Беларуси пытаются управлять из-за рубежа, к ним причастны люди из России, Украины, Польши и Чехии, заявил в понедельник, 10 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко, передает госагентство БелТА.

"По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов - Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят", - сказал Лукашенко.

При этом, заявил он, сторонники кандидата в президенты Светланы Тихановской "продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти".

"Это оттуда (из-за рубежа – ред.) идут команды. Надо отдать должное местным нашим - они возмущены до предела и говорят: да это невозможно, в Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры", - сказал президент. Он отметил, что к беспорядкам в Минске причастны и другие страны.

"В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей", - добавил он.

Лукашенко пообещал дать "адекватный" ответ на уличные акции протеста в республике, начавшиеся после объявления предварительных итогов президентских выборов.

"Ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим", - заявил Лукашенко. Он также утверждает, что протестующие в отдельных городах пытались взять штурмом органы власти.

Тем временем МИД Польши заявили, что считают безосновательными обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что страна участвовала в руководстве протестами после президентских выборов. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник глава польского МИД Яцек Чапутович.

"Эти обвинения мы считаем безосновательными", - сказал он.

По словам Чапутовича, заявление Лукашенко о Польше было неоднозначным. Как указал польский министр, речь могла идти о неправительственных организациях.

При этом Чапутович подчеркнул, что связанные с выборами президента события в Беларуси противоречат международным стандартам. По его словам, в соответствии с международными стандартами нужно воздерживаться с окончательной оценкой выборов до публикации официальных итогов.

Напомним, по данным МВД Беларуси, в ходе протестов задержаны три тысячи человек, пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий инициировал чрезвычайный саммит ЕС по Беларуси.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet