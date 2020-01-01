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В Волгограде произошел мощный взрыв на АЗС

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Момент взрыва на заправке в Волгограде попал на видео. Очевидцы сначала услышали два хлопка, после взрыва в соседних зданиях выбило стекла.

В Волгограде, РФ, произошел мощный взрыв на заправке. Видео взрыва опубликовали российские Телеграм-каналы.

"На проспекте Ленина были слышны два хлопка, а после произошел взрыв. В соседних зданиях выбило стекла. Рядом находились люди", - подписан один из видеороликов.

По данным МЧС РФ, взорвалась цистерна с газом. Пострадали двенадцать человек, водитель газовоза попал в реанимацию.

Пожар локализирован, угрозы распространения огня нет.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, в феврале в Херсонской области произошел взрыв на АЗС в поселке Великая Александровка. Пострадали два человека.

Также сообщалось, что в Николаевской области на участке трассы Киев-Одесса произошло смертельное ДТП - грузовик вынесло на территорию АЗС.

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Теги: Россия, видео, взрыв, АЗС, Волгоград
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Источник: korrespondent.net

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