Рабочие крупного завода в Беларуси объявили забастовку

Они обратились к сотрудникам других предприятий поддержать забастовку из-за нечестных выборов. К предприятию уже подгоняют автозаки.

В Беларуси начинаются забастовки на предприятиях azertag.az

Работники Белорусского металлургического завода в понедельник, 10 августа, устроили забастовку из-за нечестных, по их мнению, выборов. Власти уже подгоняют автозаки к заводу, сообщает Telegram-канал NEXTA live.

Отмечается, что работники БМЗ обратились к сотрудникам других предприятий с призывом к солидарности и поддержке. Основной сбор бастующих на БМЗ ожидается в 14:00, руководство в связи с этим собралось на экстренное совещание.

Сотрудники предприятия предупреждали о забастовке с 10 августа в случае проведения нечестных выборов. Также сообщается, что к заводу уже подгоняют автозаки.

СМИ сообщают, что о забастовке начинают объявлять и другие предприятия в Беларуси, например филиал ОАО Гродно Азот и ОАО СветлогорскХимволокно, шахтеры из Солигорска.

Согласно предварительным итогам выборов, которые озвучил ЦИК Беларуси, Лукашенко набирает более 80% голосов. Тем временем, в штабе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской заявили, что имеют данные, согласно которым, настоящие результаты выборов прямо противоположные: их кандидат набирает 70%-90% голосов.

Также сообщалось, что на митингах в Беларуси задержали три тысячи протестующих.

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