В ЕС заговорили о возможных санкциях против Беларуси
В Евросоюзе будут отталкиваться от развития ситуации и действий властей в Минске, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.
Европейский союз может ввести новые санкции в отношении Беларуси. Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович, отвечая на вопрос о возможной реакции ЕС на события в республике.
По его словам, все зависит от развития ситуации и действий властей в Минске.
"Санкции будут одной из опций к рассмотрению", - сказал польский министр.
При этом он выразил надежду, что до такого сценария не дойдет.
"Я верю и надеюсь, что власти Беларуси предпримут шаги и развеют сомнения (относительно справедливости выборов и последующих событий - ред.)", - указал Чапутович.
Как сообщил министр, он попросил вынести на обсуждение Совета МИД ЕС ситуацию в Беларуси после выборов.
Как известно, в день выборов президента Беларуси начались столкновения между силовиками и протестующими, были задержаны более 120 активистов.
Напомним. Александр Лукашенко лидирует в президентской гонке. Также он прокомментировал протесты в Беларуси.
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