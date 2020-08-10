В ЕС заговорили о возможных санкциях против Беларуси

В Евросоюзе будут отталкиваться от развития ситуации и действий властей в Минске, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.

Европейский союз может ввести новые санкции в отношении Беларуси. Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович, отвечая на вопрос о возможной реакции ЕС на события в республике.

По его словам, все зависит от развития ситуации и действий властей в Минске.

"Санкции будут одной из опций к рассмотрению", - сказал польский министр.

При этом он выразил надежду, что до такого сценария не дойдет.

"Я верю и надеюсь, что власти Беларуси предпримут шаги и развеют сомнения (относительно справедливости выборов и последующих событий - ред.)", - указал Чапутович.

Как сообщил министр, он попросил вынести на обсуждение Совета МИД ЕС ситуацию в Беларуси после выборов.

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