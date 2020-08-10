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В ЕС заговорили о возможных санкциях против Беларуси

Комментариев: 1
В Евросоюзе будут отталкиваться от развития ситуации и действий властей в Минске, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.
Глава польского МИД озвучил позицию ЕС
Глава польского МИД озвучил позицию ЕС
АР
 
Европейский союз может ввести новые санкции в отношении Беларуси. Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович, отвечая на вопрос о возможной реакции ЕС на события в республике.
 
По его словам, все зависит от развития ситуации и действий властей в Минске. 
 
"Санкции будут одной из опций к рассмотрению", - сказал польский министр.
 
При этом он выразил надежду, что до такого сценария не дойдет. 
 
"Я верю и надеюсь, что власти Беларуси предпримут шаги и развеют сомнения (относительно справедливости выборов и последующих событий - ред.)", - указал Чапутович.
 
Как сообщил министр, он попросил вынести на обсуждение Совета МИД ЕС ситуацию в Беларуси после выборов.
 
Как известно, в день выборов президента Беларуси начались столкновения между силовиками и протестующими, были задержаны более 120 активистов.
 
Напомним. Александр Лукашенко лидирует в президентской гонке. Также он прокомментировал протесты в Беларуси.

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Теги: Выборы, Беларусь, Лукашенко, санкции
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
T-REX2    10.08.2020, 15:52
Оценка:  -21
T-REX2
Скоро в ЕС друг на друга санкции вводить будут,развлекуха такая.
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