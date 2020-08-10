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Лукашенко говорит, что интернет в Беларуси блокируют "из-за границы"

Комментариев: 2
Александр Лукашенко отрицает, что интернет в стране отключают по инициативе властей, - говорит "кому-то неймется".
Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключают "из-за границы"
Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключают "из-за границы"

В Беларуси отключают интернет не по распоряжению властей, а "из-за границы". Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА в понедельник, 10 августа.

"Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", - сказал Лукашенко.

Напомним, что ранее в Беларуси начались проблемы с интернетом. Крупнейший белорусский интернет-оператор Белтелеком заявил о "проблемах с внешними каналами".

Позже в Беларуси упали сайты информагентств и ЦИК. Кроме БелТА и БелаПАН, недоступен и портал новостей TUT.by, который накануне заявил о DDoS-атаке на сайт.

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Теги: интернет, Беларусь, Лукашенко, Александр Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Галанта    10.08.2020, 16:07
Оценка:  0
Галанта
Капец! Усатый вообще людей дебилами считает. Может, и ОМОН из-за границы подвезли?
T-REX2    10.08.2020, 15:59
Оценка:  -22
T-REX2
Правильно,дави майдавонь в зародыше
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