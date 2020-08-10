В Беларуси анонсировали новые протесты

Акция протеста запланирована на 19:00 возле стелы в Минске, а также в других городах Беларуси.

Белорусов снова созіваю на протесты

В Беларуси анонсировали новые акции протеста на понедельник, 10 августа, этом сообщает NEXTA.

Акция запланирована на 19:00 возле стелы в Минске, а также в других регионах страны.

Демонстрантов призывают брать с собой защитные каски, шлемы, очки, респираторы или противогазы, щитки, а также подготовить небольшую аптечку на случай травм.

"Вновь выходим вновь к Стеле, а также в прилегающие районы. Сбивайтесь в небольшие группы и двигайтесь только вместе", - говорится в сообщении.

Среди требований называются "новые выборы без Лукашенко" и освобождение всех политических заключенных.

Завтра на 12:00 запланирована всеобщая забастовка.

Напомним, накануне вечером в Беларуси вспыхнули протесты несогласных с результатами выборов президента. Согласно предварительным итогам ЦИК, Лукашенко набирает более 80% голосов.

По данным МВД Беларуси, в ходе протестов задержаны три тысячи человек, пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей.

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