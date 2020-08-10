Украинский футболист получил травму пениса во время матча
Защитник Гента Игорь Пластун во время матча первого тура чемпионата Бельгии против Сент-Труйдена столкнулся с вратарем своей команды и травмировал пенис. Инцидент произошел на 63-й минуте игры, пишет HLN.
Украинец столкнулся с вратарем своей команды Томасом Камински. Пластуну пришлось покинуть поле.
Футболисту на половой орган наложили швы. К игре он уже не вернулся. До этого, на 43-й минуте, Игорь Пластун забил первый гол в сезоне.
Что касается самой игры, то Гент проиграл со счетом 1:2.
Cмотрите фотогалерею: Украинский футболист получил травму пениса во время матча
Как сообщалось ранее, футболиста строго наказали за укус соперника за пенис.
Напомним, что ревнивая американка напала на своего парня и укусила его за пенис.
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