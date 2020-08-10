Футболисту сборной Украины понадобилась экстренная помощь во время матча. Спортсмен столкнулся с другим игроком и повредил детородный орган. Пришлось накладывать швы.

Защитник Гента Игорь Пластун во время матча первого тура чемпионата Бельгии против Сент-Труйдена столкнулся с вратарем своей команды и травмировал пенис. Инцидент произошел на 63-й минуте игры, пишет HLN.

Украинец столкнулся с вратарем своей команды Томасом Камински. Пластуну пришлось покинуть поле.

Футболисту на половой орган наложили швы. К игре он уже не вернулся. До этого, на 43-й минуте, Игорь Пластун забил первый гол в сезоне.

Что касается самой игры, то Гент проиграл со счетом 1:2.

Cмотрите фотогалерею: Украинский футболист получил травму пениса во время матча

Как сообщалось ранее, футболиста строго наказали за укус соперника за пенис.

Напомним, что ревнивая американка напала на своего парня и укусила его за пенис.



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