Антонио Бандерас заразился коронавирусом в день своего 60-летия

Знаменитый актер свой 60-летний юбилей проводит в изоляции, поскольку заразился коронавирусом. По словам звезды, он чувствует усталость.

Испанский актер, режиссер, продюсер и певец Антонио Бандерас заразился COVID-19. Об этом стало известно в день рождения знаменитости, пишет The Mirror.

В понедельник, 10 августа, актеру исполняется 60 лет. Юбилей он вынужден провести в изоляции, поскольку тест на коронавирус у звезды оказался положительным.

Бандерас рассказал, что чувствует усталость, но в целом его самочувствие относительно нормальное.

Как сообщалось ранее, Мел Гибсон был госпитализирован с COVID-19. Сейчас он здоров, у него обнаружили антитела.

Также Korrespondent.net писал, что звезда сериала Во все тяжкие победил COVID-19 и пожертвовал свою плазму.

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