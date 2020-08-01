Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Ливане один за другим увольняются министры

Комментариев: 0
Наджм призвала провести досрочные выборы в стране и обратилась к остальным членам правительства с предложением последовать ее примеру.
Политический кризис в Ливане начался после масштабного взрыва в порту Бейрута
Политический кризис в Ливане начался после масштабного взрыва в порту Бейрута
twitter
 
Министр юстиции Ливана Мари Клод Наджм ушла с должности из-за кризиса, который начался после масштабного взрыва в порту Бейрута. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил арабский телеканал Al Jazeera.
 
 
Наджм призвала провести досрочные выборы в стране и обратилась к остальным членам правительства с предложением последовать ее примеру.
 
Ранее по этой же причине ушли с занимаемых должностей министр информации Маналь Абдель Самад и министр окружающей среды Дамиянос Каттара. Кроме того, о сложении мандатов объявили девять депутатов ливанского парламента.
 
Напомним, вечером 9 августа участники антиправительственных протестов в Бейруте попытались взять штурмом здание ливанского парламента. Силовики смогли отбить нападение. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Ливан, протесты, отставка, министр, Бейрут
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь