В Ливане один за другим увольняются министры

Наджм призвала провести досрочные выборы в стране и обратилась к остальным членам правительства с предложением последовать ее примеру.

Политический кризис в Ливане начался после масштабного взрыва в порту Бейрута twitter

Министр юстиции Ливана Мари Клод Наджм ушла с должности из-за кризиса, который начался после масштабного взрыва в порту Бейрута. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил арабский телеканал Al Jazeera.

Наджм призвала провести досрочные выборы в стране и обратилась к остальным членам правительства с предложением последовать ее примеру.

Ранее по этой же причине ушли с занимаемых должностей министр информации Маналь Абдель Самад и министр окружающей среды Дамиянос Каттара. Кроме того, о сложении мандатов объявили девять депутатов ливанского парламента.

Напомним, вечером 9 августа участники антиправительственных протестов в Бейруте попытались взять штурмом здание ливанского парламента. Силовики смогли отбить нападение.

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