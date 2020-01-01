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В мире сменился лидер по темпам заболеваемости COVID

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В Индии в воскресенье, 9 августа, выявили более 62 тысяч заболевших коронавирусом. Это является антирекордом.
Индия обогнала Штаты и Бразилию по заражениям
Индия обогнала Штаты и Бразилию по заражениям
 
США и Бразилия уступили место по лидерству инфицирования коронавирусом в пользу Индии, которая занимала третье место в этом списке. Об этом пишет ТАСС.
 
Всего в Индии коронавирус диагностирован у 2,2 млн человек. Общее число заболевших в США, Бразилии и Индии составляет более 10 млн.
 
Отметим, что в Индии вновь был отмечен антирекорд по заражениям - накануне там выявили более 62 тыс. заболевших. По информации индийского Минздрава, в стране в последние шесть дней фиксируются более высокие суточные скачки заболеваемости, чем в США и Бразилии.
 
При этом за минувшие сутки на 23 тыс. человек увеличилось число заразившихся в Бразилии. Всего вирус был выявлен у 3 млн бразильцев, 70% из них уже выздоровели, еще 815,9 тыс. человек являются активными носителями вируса. 
 
Всего в мире уже более 19,8 млн инфицированных, от последствий инфекции умерли 731 тыс. человек.
 
В ряде стран продлевается режим чрезвычайного положения и возвращается масочный режим. Однако некоторые государства постепенно ослабляют ограничения, с условием пристального мониторинга ситуации.
 
Как сообщалось, в Нью-Йорк, максимально пострадавший от инфекции, теперь будут пускать после проверки на коронавирус.
 
Напомним, что богатейшие страны, в том числе США, уже зарезервировали вакцины от коронавируса.
 

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Теги: США, Бразилия, Индия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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