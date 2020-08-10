Тихановская обжаловала результаты выборов

Оппозиционный кандидат в президенты требует признать недействительными результаты выборов.

Тихановская не согласна с результатами выборов

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Об этом сообщили в понедельник, 10 августа, в ЦИК страны, пишет ТАСС.

"Тихановская посетила Центральную избирательную комиссию для подачи жалобы", - сказал собеседник агентства. Она требует признать недействительными результаты выборов. Тихановская также настаивает на проведении повторного подсчета голосов или повторного голосования на ряде участков. По уточненным данным ЦИК, Тихановская набирает 10,09%, а Александ Лукашенко получает 80,08% голосов. Ранее в штабе Тихановской заявили, что не признают официальных результатов. По их данным, во всех регионах страны избиратели отдали за Тихановскую от 70% до 90% голосов.

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