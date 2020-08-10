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Тихановская обжаловала результаты выборов

Комментариев: 3
Оппозиционный кандидат в президенты требует признать недействительными результаты выборов.
Тихановская не согласна с результатами выборов
Тихановская не согласна с результатами выборов

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Об этом сообщили в понедельник, 10 августа, в ЦИК страны, пишет ТАСС.

"Тихановская посетила Центральную избирательную комиссию для подачи жалобы", - сказал собеседник агентства.

Она требует признать недействительными результаты выборов.

Тихановская также настаивает на проведении повторного подсчета голосов или повторного голосования на ряде участков.

По уточненным данным ЦИК, Тихановская набирает 10,09%, а Александ Лукашенко получает 80,08% голосов.

Ранее в штабе Тихановской заявили, что не признают официальных результатов. По их данным, во всех регионах страны избиратели отдали за Тихановскую от 70% до 90% голосов.

 

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Теги: Выборы, Беларусь, ЦИК, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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autsaider_gigimo    10.08.2020, 17:41
Оценка:  0
autsaider_gigimo
Эту бездарную мерзость надо посадить.
НочьБобра    10.08.2020, 17:19
Оценка:  -1
НочьБобра
Тихановская - новый президент Беларуси.
Вася_с_Иваново    10.08.2020, 17:40
Оценка:  -1
Вася_с_Иваново
Тихановская - новый президент Беларуси = распад Белоруси!
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