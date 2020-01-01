Недооценили белорусов. Как мир реагирует на выборы

Европейские страны выражают обеспокоенность силовым разгоном протестов в Беларуси, Россия и Китай поздравляют Лукашенко с "победой", в Украине мнения разделились.

Белорусы вышли на массовые протесты после выборов в стране, и заставили говорить о себе весь мир. Одни сопереживают участником акций, которых избивали силовики, другие наоборот поддерживают жесткие действия Лукашенко.

Мировые лидеры не особо спешат поддерживать “переизбрание Лукашенко”, но есть и те, кто уже поздравил Батьку.

Корреспондент.net собрал мировую реакцию на события в Беларуси.

Европа

Одной из первых массовые аресты и применение силы против демонстрантов осудила Германия. Федеральное правительство Германии считает, что на выборах президента Беларуси не были соблюдены даже минимальные демократические стандарты.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести экстренный саммит ЕС из-за ситуации в Беларуси. С такой инициативой он обратился к Шарлю Мишелю, председателю Европейского совета, и Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейской комиссии.

Сама фон дер Ляйен подчеркнула, что “притеснениям и жестоким репрессиям в отношении мирных демонстрантов нет места в Европе”.

Президенты Польши и Литвы — Анджей Дуда и Гитанас Науседа в с совместном обращении призвали официальный Минск “полностью признать и соблюдать демократические стандарты”, а также отказаться от насилия.

Страны ЕС планируют еще разработать совместное заявление по событиям в Беларуси.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении утром 10 призвал белорусов к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия.

“Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия”, - отметил Зеленский.

Президент Украины также добавил, что Беларусь должна максимально придерживаться мировых демократических стандартов, а также постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме.

“Белорусы переживают сейчас непростые времена. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах — это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту”, — подчеркнул украинский лидер.

Признавать победу Лукашенко Зеленский не стал.

В партии Слуга народа призвали белорусские власти дать ответы на вопросы протестующих, а в Голосе провести честные и прозрачные выборы. Осудили применение силы белорусскими правоохранителями и в Европейской солидарности.

При этом, например, народный депутат от Слуги народа Евгений Шевченко, тот самый, который выступал на российском Первом канале, поздравил Лукашенко с победой.

“Александр Григорьевич, поздравляю Вас с победой на выборах президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы! Спасибо Вам за душевное отношение к Украине!” — написал Шевченко в ночь на 10 августа, когда на улицах белорусских городов жестоко разгоняли протестующих.

Интересно, что Народные депутаты Александр Дубинский (Слуга народа) и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) и вовсе опубликовали одинаковые сообщения относительно ситуации в Беларуси.

"В чем урок Беларуси для украинской власти? Улицу не надо бояться, а на попытки беззакония - отвечать законом. Который должен быть один для всех, без избирательного и сопливого деления активистов на тех, кто может убивать, и на тех, кто может грабить. И тогда можно сохранить свою страну", - говорится в сообщении.

Позже Рабинович признал, что мысль все-таки не его.

EPA

Кто признал

Первым Лукашенко с победой на выборах поздравил лидер Китая Си Цзиньпин. По словам Си, “Китай и Беларусь являются железными братьями и всепогодными партнерами”. Владимир Путин, поздравляя Лукашенко, снова заговорил о “братских народах”

Среди поздравивших Лукашенко можно собрать такой рейтинг:

- Шавкат Мирзиеев (Узбекистан, 157 место в рейтинге Индекс демократии)

- Си Цзиньпин (Китай, 153 место в рейтинге Индекс демократии)

- Ильхам Алиев (Азербайджан, 146 место)

- Касым-Жомарт Токаев (Казахстан, 139 место)

- Владимир Путин (Россия, 134 место).

Что пишет пресса

Французское Le Figaro пишет, что Лукашенко использовал на выборах “старые навыки и средства, с помощью которых он привык бороться с пробуждением оппозиции: запугивание и аресты”. Также Батька “представляя себя в качестве единственного гаранта стабильности в стране, размахивал призраком "заговора", подготовкой которого якобы занималась оппозиция совместно с российскими наемниками из группы Вагнера".

Польская Gazeta Wyborcza признает, что в Польше “недооценивали белорусов, а поэтому не были готовы к их протесту”. “Когда в конце 2013 года на киевской площади Независимости собрался евромайдан, протесты подобного масштаба в Белоруссии казались нереальными. Ведь ее как таковой, если не считать притесняемых властями национальных элит, не было. Страна, начинающаяся в 50 километрах от Белостока, оставалась советской республикой, населенной лишенными национального самосознания советскими людьми и находящейся под управлением бывшего председателя советского колхоза. С того момента, как произошел украинский майдан, прошло уже больше шести лет, а казавшаяся пассивной и амфорной Белоруссия вскипела”, - отмечает издание.

Американское The New York Times констатирует, что “бывший председатель колхоза Лукашенко в начале своего правления пользовался искренней поддержкой общества, избирателей привлекало в нем то, что он сохранил многие элементы советской экономики, в том числе крупную, хотя и неэффективную государственную промышленность”. Но сейчас ситуация изменилась, а власть осталась прежней и закостенелой.

“Возглавляющая с 1996 года Центральную избирательную комиссию Лидия Ермошина обвинила сторонников оппозиции в том, что они ведут себя как религиозные сектанты: Они настолько вездесущи… они работают, как какая-то запрещенная секта, они пристают к людям в транспорте… На улицах подходят к людям, к избирателям пристают при входе на участок”, - эта цитата, по мнению издания, отлично иллюстрирует оторванность белорусских властей от общества.