"Погибший" на протестах в Беларуси активист рассказал свою историю

По словам активиста, он встал на колени, но его все равно избили полицейскими дубинками, а затем с сотрясением мозга доставили в больницу.

Активист Евгений Заичкин, считавшийся погибшим в результате наезда полицейского спецавтомобиля, жив и н получил тяжелых травм. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил канал Белсат ТВ в соцсети.

"Наши журналисты разговаривали с человеком на этом фото, его зовут Евгений Заичкин. Он жив", - говорится в сообщении.

Заичкин рассказал, что шел к стеле Независимости в центре Минска вместе с братом. Затем к ним подъехал микроавтобус, из которого выпрыгнули 5-6 сотрудников ОМОНа и начали всех задерживать с применением силы.

По словам активиста, он встал на колени, но его все равно избили полицейскими дубинками, а затем с сотрясением мозга доставили в больницу.

Оттуда Заичкина отпустили домой, поскольку переломов и других серьезных травм у него не было обнаружено. Вместе с тем брата Заичкина омоновцы задержали, его дальнейшая судьба на данный момент не известна.

Напомним, вечером 9 августа в Минске вспыхнули протесты несогласных с результатами выборов президента. По данным МВД Беларуси, в ходе протестов задержаны три тыс. человек, пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей.

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