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"Погибший" на протестах в Беларуси активист рассказал свою историю

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По словам активиста, он встал на колени, но его все равно избили полицейскими дубинками, а затем с сотрясением мозга доставили в больницу.
После публикации этого фото Заичкина считали погибшим
После публикации этого фото Заичкина считали погибшим
Reuters/Vasily Fedosenko
 
Активист Евгений Заичкин, считавшийся погибшим в результате наезда полицейского спецавтомобиля, жив и н получил тяжелых травм. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил канал Белсат ТВ в соцсети.
 
 
"Наши журналисты разговаривали с человеком на этом фото, его зовут Евгений Заичкин. Он жив", - говорится в сообщении.
 
Заичкин рассказал, что шел к стеле Независимости в центре Минска вместе с братом. Затем к ним подъехал микроавтобус, из которого выпрыгнули 5-6 сотрудников ОМОНа и начали всех задерживать с применением силы. 
 
По словам активиста, он встал на колени, но его все равно избили полицейскими дубинками, а затем с сотрясением мозга доставили в больницу.
 
Оттуда Заичкина отпустили домой, поскольку переломов и других серьезных травм у него не было обнаружено. Вместе с тем брата Заичкина омоновцы задержали, его дальнейшая судьба на данный момент не известна.

Напомним, вечером 9 августа в Минске вспыхнули протесты несогласных с результатами выборов президента. По данным МВД Беларуси, в ходе протестов задержаны три тыс. человек, пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей.

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Теги: Беларусь, протесты, протест, активисты, акции протеста, активист
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Источник: korrespondent.net

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